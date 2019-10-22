В Киеве завтра попрощаются с погибшим в авиакатастрофе Кутовым

Церемония пройдет в Клубе Кабинета министров Украины.

Церемония прощания с погибшим 21 октября в результате авиакатастрофы в Полтавской области экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым состоится завтра в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации, друг погибшего Роман Товстый.

По его словам, прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).

Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

По факту падения вертолета полиция открыла производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УКУ.

Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.