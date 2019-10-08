Новые украинские паспорта выпустит компания из России – расследование «Стоп коррупции»

По словам ветерана АТО Александра Золотнюка, изготовление украинских паспортов компанией, которая имеет коррупционную репутацию и связи в Москве - прямой подрыв национальной безопасности.

Компания «Индустриально-инновационная группа» (IIG), которая по информации СМИ займется перевыпуском украинских паспортов имеет корни в России, выяснили журналисты проекта журналистских расследований "STOP коррупции".

Как стало известно ранее, компания IIG, которая обещает взять на себя замену паспортов на новые ID-карты, на самом деле переименованный скандальноизвестный консорциум ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система). В Украине консорциум ЕДАПС «прославился» многомиллионными коррупционными схемами в сфере выпуска документов строгой отчётности.

Согласно реестру юридических лиц в 2015 году ТОВ «ЕДАПС» изменил название на IIG. Переименование консорциума произошло после заявления министра внутренних дел Арсена Авакова о коррупции и махинациях со стороны компании и расторжения договора с консорциумом ЕДАПС.

После смены названия с ЕДАПС на IIG, владелец компании Юрий Сидоренко, с целью скрыть свою причастность к IIG, вышел из состава ее учредителей.

«В прошлом году из основателей компании (IIG/ЕДАПС) вышел Юрий Сидоренко. Его место заняли несколько кипрских компаний, гражданин ОАЭ и Ирина Обыденко, та самая что всю жизнь проработала на ЕДАПС. Оказывается, что название сменили на IIG, а начинка та же самая, поскольку топ-менеджеры остались на местах», - делают заключение журналисты.

Но коррупционное прошлое – не самый опасный момент в истории с возвращением ЕДАПСа. В ходе расследования журналисты узнали, что вышеупомянутый Юрий Сидоренко (владелец ЕДАПСа), 20 февраля 2014 года зарегистрировал в Москве компанию с одноименным названием – ООО ЕДАПС, которая работает и до сегодня.

«За вырученные от паспортной монополии средства, он (Сидоренко) построил единственный православный храм на Аравийском полуострове. Московского патриархата. В закладке храма участвовал будущий Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Все хвалебные оды были ктитору из Украины. Сам меценат Сидоренко - частый гость этого храма», - констатируют журналисты.

В расследовании приводятся многочисленные факты, указывающие на близкие отношения Сидоренко с Кирилом. В свою очередь последнего в СМИ не редко связывают с российской ФСБ.

«Духовная связь» собственника ЕДАПСа с московским патриархатом вполне может объясняться прямой связью Сидоренко с ФСБ, предполагают журналисты.

Александр Золотнюк, глава ГО «Спільна варта», ветеран АТО считает, что изготовление украинских паспортов компанией с коррупционной репутацией, имеющей связи в Москве - прямой подрыв национальной безопасности.

«Данная ситуация может привести к тому, что это развяжет руки российским спецслужбам на территории Украины и мы неоднократно сможем увидеть похищения и физическое воздействие на территории Украины», - говорит он.