Суд постановил выплатить полмиллиона гривень матери ребенка, ставшего по вине врачей инвалидом

Мальчику не провели скрининг-обследование, и он всю жизнь будет нуждаться в посторонней помощи.

Суд постановил взыскать с одесской больницы 500 тыс. грн в пользу матери новорожденного ребенка, ставшего по вине врачей инвалидом.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского районного суда Одессы, 4 сентября Верховный суд оставил в силе решение указанного райсуда, которым взыскано 500 тыс. грн морального ущерба в пользу матери ребенка.

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Как отмечается, истица обратилась в суд в интересах своего малолетнего сына с иском к одному из структурных подразделений Одесской областной клинической больницы.

Мать ребенка утверждала, что в связи с тем, что ее сыну сразу после рождения не были сделаны необходимые тестирования и не установлен правильный диагноз, он значительно отстает в развитии. В частности, не разговаривает, и у него отсутствуют некоторые навыки самообслуживания.

«Женщина ссылалась на то, что, если бы врачи вовремя поставили диагноз ее сыну, его состояние здоровья было бы значительно лучшим, а вместо этого он стал инвалидом, и до конца своей жизни будет нуждаться в посторонней помощи», - сообщили в пресс-службе.

Судом установлено, что ответчик является ответственной организацией за проведение своевременного скрининг-обследования, однако, своим бездействием сотрудники этого структурного подразделения создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

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В частности, скрининг не провели в связи с недостаточным количеством тест-наборов, а после их получения соответствующее обследование все равно не осуществили, и никаких рекомендаций по альтернативной диагностике генетических заболеваний матери не предоставляли.

«То есть матери ребенка вообще не сообщили, что данный тест ее ребенку не провели. Это привело к тому, что было упущено время на установление диагноза ребенку», - сообщили в суде.

Как отмечается, Апелляционный суд Одесской области изменил решение Киевского райсуда, уменьшив размер морального ущерба до 50 тыс. грн, но 4 сентября Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе решение райсуда.