Высший антикорсуд закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Госаудитслужбы

Экс-посадовиця Лидия Гаврилова обвинялась в незаконном обогащении на 10 млн грн. Однако обвинение в недостоверном декларировании остается действующим.

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении экс-председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой из-за потери силы соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, такое решение приняла сегодня коллегия судей ВАКС.

Судьи во время рассмотрения вопроса о возможности назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы Госаудитслужбы согласилась с позицией прокурора САП и вынесли постановление о закрытии уголовного производства в части, касающейся обвинения по ч. 3 ст. 368-2 УК украины (незаконное обогащение), в связи с признанием неконституционной указанной нормы кодекса.

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С целью соблюдения предусмотренного законом права участников производства на апелляционное обжалование этого постановления, по соответствующему заявлению стороны защиты судьи ВАКС объявили перерыв в заседании.

В пресс-службе САП добавили, экс-глава Госаудитслужбы продолжает обвинятся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК (умышленное недостоверное декларирование).

Дата следующего судебного заседания будет сообщена дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2015 года назначил Гаврилову главой Госаудитслужбы, 29 сентября 2019 правительство уволило Гаврилову с этой должности.

23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

По версии детективов, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

Также, по мнению следствия, глава Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные э-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям преднамеренно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Во время обыска у Гавриловой нашли золотые слитки. Чиновник заявила, что эти слитки ей подарили родственники. Также прокурор заявлял, что следователи проверят обстоятельства приобретения ею квартиры.