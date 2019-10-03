«Козел отпущения всем пригодится»: как готовятся к возвращению «Бати» в Межигорье

Сенсацией стала новость о том, что президент-беглец Виктор Янукович, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, собирается вернуться к нам. Большинство сочли, что это фейк. Но, при этом, весь текущий год не стихают скандалы вокруг бывшей резиденции экс-гаранта «Межигорье». Регулярно появлялись заголовки о новых «владельцах» парка и их связи с Януковичем, сомнительных тендерах на покупку резиденции-заповедника украинской коррупции и их отмене… Тень бывшего президента магическим образом висит над этим местом, оно обрастает новыми легендами.

«Столько денег потратили, но не нашли нормального дизайнера!»

Мы приезжаем к открытию парка. «Межигорье» встречает первых посетителей ревом бензопилы – садовники безжалостно ровняют живую изгородь у входа.

«Готовитесь к приезду Викторфедорыча?», - улыбаемся мы, но шутку не понимают. Женщина бурчит что-то типа: «Нам все равно» и добавляет оборотов. Уточняющие вопросы отпадают, как и лишние ветки.

По словам экскурсоводов и нашим наблюдениям, посетители все реже вспоминают Януковича и почти не покупают на память магнит «золотой батон». Сюда все чаще приезжают на пикник. За пять лет место практически не изменилось, дорожки и лужайки в идеальном состоянии.

«Где еще так можно отдохнуть в Киеве? Феофания – красивая, но маленькая. В ботсаду – толпы. По Гидропарку так не погуляешь», - рассуждали встреченные нами киевляне.

Гости из других городов, как нам показалось, смотрели не столько на природу, сколько на архитектуру. У «Хонки» мы знакомимся с компанией, которая приехала из Черкасс.

«Тут такая красивая золотая осень и тут так…, - наша собеседница Ольга некоторое время безуспешно подбирает слова, а потом выдыхает, - Богато!»

С ней категорически не согласна пара подруг, киевлянок. Они прогуливаются по дорожкам и шумно обмениваются репликами.

- Село! Не, ну ты посмотри на этого оленя, - женщина скептически смотрит на рогатую стаю.

- А бронзовая жаба? Что это за жлобство? Столько денег потратили, но не нашли нормального дизайнера!

«Это же птица Януковича! Убью!»

Интересно, что посетители об этом месте, как о «Музее коррупции», практически не вспоминают. Некоторые простодушно заявляли: «Мог человек себе позволить – вот и построил. Наворовал? Ну, ок. Так, а кто из чиновников не ворует?» Хотя, мы слышали и возмущенное: «Ходишь и думаешь, сколько ж «оно» наших денег потратило».

Экскурсовод Лилия Романова рассказывает, что в первые годы негатива было в разы больше.

«Один посетитель схватил страуса за шею и давай душить! Кричит: «Это же птица Януковича! Убью!» Еле оттащили», - вспоминает гид. Она же напоминает еще одну, практическую забытую историю о «Межигорье» и птицах.

«Вы помните, как в 2014-м активисты увидели тут птиц, беркутов, которых распяли на крестах? Это языческий обряд, магическая защита от тюрьмы и смерти. Как видите, у Януковича сработало», - заявляет Романова.

Она уверенно рассказывает, что нынешний парк – место силы.

«Об этом знал Янукович, поэтому и поселился здесь», - продолжает гид.

Она говорит, что на этой территории было языческое капище, что монастырь появился на этих землях раньше, чем Киево-Печерская Лавра. Многие верят, что где-то здесь спрятана библиотека Ярослава Мудрого.

И на наших глазах рождается легенда о том, что «Межигорье» само выбрало Януковича, чтобы он привел в порядок лужайки и парки, а затем – избавилось от алчного экс-зека и подарило свою красоту всем просителям.

«Янукович всегда уступал дорогу моему трактору»

В память о разрушенном в советские времена монастыре активистами была построена часовня. Но объектом «паломничества» все также остаются «пеньки», по которым бегал экс-президент и зоопарк.

Первые уже недоступны для посетителей – они обветшали со временем, и на них уже не ступают нога человека или Януковича. Зоопарк, напротив, увеличил «стаю» страусов. При нас работники парка обустраивали новый вольер.

Тут с нами разговорился местный тракторист. Как оказалось, водитель трактора Александр работал здесь еще до Революции Достоинства. «Конечно, я видел Януковича в его автомобиле. Он мне всегда дорогу на перекрестках уступал», - вспоминает Александр.

Мы познакомились с еще несколькими старожилами. На ферме живут экс-президентские коровы и козы, посетители могут купить молоко (литр соответственно – 25 и 40 грн). Доярки пожаловались, что в былые времена их не ценили, а сам выходец из Донбасса Янукович предпочитал молоко антилоп.

Женщина, убиравшая листву, призналась, что «Батя» всегда старался быть вежливым, здоровался даже с уборщицами. Она рассказала нам, что накануне бегства Янукович начал учить английский язык, причем так интенсивно, что об этом узнали все, включая садовников.

На вопросы о том, вернется ли Янукович в свою бывшую резиденцию, нам уверено отрезали: «Нет». Лишь одна пара отшутилась: «Мы же и хотим успеть погулять, пока он не вернулся, и все не закрыли».

Кто-то уверен, что беглецу не хватит совести, кто-то говорит, что он испугается тюрьмы: «Да ему три пожизненных строка надо, за все, что он наворотил». А об анонсированном возвращении в логове Януковича говорят, как о полете камикадзе: «Пусть возвращается, козел отпущения всем пригодится».

«Дом принадлежит Януковичу»

Как вы, наверное, помните, весной этого года вокруг «Межигорья» разгорелся очередной скандал. Активисты, что уже более пяти лет хозяйничают в парке, пообещали не пустить на порог новую команду управляющих. Накануне, чиновники государственного органа АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) доверили управление «Межигорьем» частной фирме. Тогда писали, что парк «возвращается в руки людей Януковича», - Алексей Вороненко, руководитель компании, которая выиграла тот тендер в 2016-м был помощником депутата Евгения Мураева.

В итоге, в конце лета АРМА нашло формальные причины расторгнуть договор с подозрительной фирмой. Но юристы рассказывают, что история остается крайне запутанной, даже если вынести за скобки скандальный тендер. На имущество Януковича наложен арест, но, формально, он все еще остается владельцем части парка. В интервью ВВС беглый президент уверено заявлял: «Дом («Хонка») принадлежит Януковичу».

Влад Абрамов