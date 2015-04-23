К зданию Верховной Рады движется колонна из нескольких тысяч митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным оценкам, участников акции насчитывается несколько тысяч.

Они идут с флагами, на которых написано: "Мир и справедливость".

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Вместе с тем, выяснить цель акции корреспонденту УНИАН не удалось, поскольку сами митингующие дают разные ответы о целях своей акции. Одни сказали, что протестуют против тарифов, другие, что у них "репетиция 9 Мая", третьи заявили, что они случайно присоединились к акции.

Напомним, что возле Верховной Рады с утра уже проходит две акции: шахтерская и акция, связанная с земельными вопросами.