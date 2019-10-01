Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом СБУ
15:56, 01 октября 2019Общество
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Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
От 1 октября начальником Управления работы с личным составом СБУ назначен Игорь Фараджев / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
В частности, указом №725/2019 от 1 октября президент уволил с этой должности Бориса Балиоза.
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Указом №726/2019 от 1 октября начальником Управления работы с личным составом СБУ назначен Игорь Фараджев.
«Назначить Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины», - отмечается в документе.
Как сообщал УНИАН, Балиоз занимал должность начальника управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.
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