Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом СБУ

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

В частности, указом №725/2019 от 1 октября президент уволил с этой должности Бориса Балиоза.

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Указом №726/2019 от 1 октября начальником Управления работы с личным составом СБУ назначен Игорь Фараджев.

«Назначить Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Балиоз занимал должность начальника управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.