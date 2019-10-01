Роботизированные аптеки Украины представляют акцию «Крути колеса від цінового стресу»

В аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодия» стартовала грандиозная всеукраинская акция «КРУТИ КОЛЕСА ВІД ЦІНОВОГО СТРЕСУ», в рамках которой действуют скидки до 25% на популярные товары для всей семьи*.

Уже никто не воспринимает аптеки как место, куда нужно приходить только из-за плохого самочувствия за лекарствами. Это уже давно изменилось. Фармбренды неустанно меняют отношение людей к аптекам, устраивая каждый день акции и конкурсы, даря людям скидки. Покупателям вновь и вновь демонстрируют, что сюда можно приходить не только за лекарствами, но и за косметикой, средствами для женской и деткой гигиены, витаминами, детским питанием, средствами по уходу за полостью рта, всевозможными фиточаями и многим другим. И вот сейчас на эти и ряд других товаров действуют вполне ощутимые скидки до -25% в рамках всеукраинской акции «КРУТИ КОЛЕСА ВІД ЦІНОВОГО СТРЕСУ»!

При этом, фармацевтические бренды стараются сделать пребывание в аптеках более приятным, комфортным и, как ни странно, занимательным. Например, роботизированные аптеки под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодия» постоянно улучшают качество сервиса в аптеках. Например, там есть аптечный робот Pharm Bot, следить за работой которого интересно и увлекательно. Он найдет для вас нужный товар на полке за 7 секунд!

Акция «КРУТИ КОЛЕСА ВІД ЦІНОВОГО СТРЕСУ» проходит с 01.10.2019 по 30.11.2019 в аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@» и «Благодия» по всей территории Украины.

Информацию о перечне аптек-участниц программы «КРУТИ КОЛЕСА ВІД ЦІНОВОГО СТРЕСУ», ассортименте товаров, участвующих в акции, цены на товары до и после применения скидки, соотношение нынешней и предыдущей цен реализации можно узнать у провизоров аптек и на сайтах: aptekanizkihcen.ua, apt.co.ua и shara.co.ua.

На правах рекламы.

* Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации акционных товаров до 25%.

Организаторы акции оставляют за собой право изменять сроки и условия проведения акции и не несут ответственности за опечатки.