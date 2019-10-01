Окно в Европу. Почему украинцы массово идут в польские техникумы и ПТУ

БОльшая часть украинской молодежи убеждена – чтобы быть успешными, нужно обязательно получить высшее образование. «Во время одного из наших опросов, 85% молодых людей сказали, что связывают свое будущее с высшим образованием. Мы уточнили: «Вы бы согласились получить профессиональнее среднее образование, при гарантии, что зарплата и вероятность устроиться на работу будут выше, а условия труда будут не хуже?», 73% ответили - «нет»», - рассказала УНИАН директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Однако она отмечает, что, категорически отказываясь от учебы в украинских ПТУ, украинские школьники (и их родители) соглашаются на обучение, например, в польских. «Очень небольшая часть украинских студентов учится за границей в престижных учебных заведениях. Большинство выбирает то, что подешевле, в маленьких городках. Зато, они получают польский диплом и практически гарантируют себе место работы, получают своеобразный пропуск на европейский рынок труда», - рассказала она.

УНИАН взялся проверить эту информацию. Мы пообщались с польскими студентами-украинцами и их родителями.

«Польский язык сын не знал абсолютно»

Бывшая жительница Кропивницкого Ольга рассказывает, что уже давно живет в Варшаве, год назад к ней присоединился сын, который окончил 9-й класс в украинской школе.

«Выбрали техникум, который был ближе всего к нашему дому – мы снимаем квартиру на окраине Варшавы. Никаких вступительных экзаменов не было. Принесли аттестат, справку от врача, и нас зачислили. Уже потом я узнала, что у заведения низкий рейтинг, там часто недобор, и они рады всем. Что характерно, польский язык сын не знал абсолютно, но никого это не смутило, – рассказывает мама студента. – Именно из-за языка и были проблемы с учебой. Занятия польским были два часа в неделю, этого явно не хватало, чтобы понимать преподавателей. Но отношение к учащимся там примерно такое же, как и в наших ПТУ. Если ты просто приходил на пары, можно считать, сдал сессию».

Женщина рассказывает, что проблемы возникали не столько с уроками, сколько со сверстниками. «Сын жаловался: «Однокурсники мне что-то говорят, а я не понимаю, не знаю, что ответить». А там контингент примерно такой же, как в наших ПТУ: курят траву, пьют, ругаются матом. Они первое время были агрессивными с сыном, но потом все наладилось», - признается Ольга.

По словам нашей собеседницы, такую картину нельзя назвать типичной. В зависимости от уровня заведения могут быть более жесткие требования к поступлению и учебе.

Стоит отметить, что недобор студентов для учебного заведения – это очень плохо. В конце концов, имея низкий рейтинг и недостаточное количество учеников, техникум могут просто закрыть. В этой связи не удивительно, что польские ПТУ всячески привлекают учащихся, в том числе, из Украины. К примеру, несовершеннолетние могут учиться в техникумах только при условии, что в Польше живет их опекун (он подписывает документы и т.п.). Но ни родителей, ни учащихся, ни посредников, которые помогают «устроить» юных украинцев в польские учебные заведения, это не смущает. Собрать и оформить все документы, найти «надежного опекуна»… Цена вопроса – 300 евро. Причем, зачастую, опекунами в этом случае выступают педагоги техникума.

Самый взрослый ученик. 67-летний украинце решил переучится в Польше

Польский аналог наших ПТУ называется «полицеальная школа» (szkoła policealna). В них учатся не только, бывшие школьники, но и взрослые без возрастных ограничений. Что особенно удобно: есть не только очная, но и вечерняя, заочная формы обучения. Учеба бесплатная, ее продолжительность - 1-2,5 года. Для поступления не требуются экзамены, достаточно аттестата о среднем образовании.

«Это заведение, не столько возможность получить первое образование, сколько шанс переучится. Сюда идут те, кто хочет поменять работу, скажем, сварщика на бухгалтера и наоборот. Я в одной полицеальной школе видел учеников в возрасте от 18 до 67. Самым старшим был, как раз, украинец. На родине он работал главным бухгалтером и говорил, что есть определенные различия в бухучете, надо переучиваться», - рассказывает бывший житель Луганска, работник отдела рекрутации Европейской высшей школы права и администрации в Варшаве Владимир Осыпа.

По его словам, он и сам закончил такую школу, профессию можно перевести как «специалист по ведению предпринимательской деятельности».

«По моим наблюдениям, самые популярные профессии у украинцев: секретарь, офис-менеджер; специалист по охране труда; бухгалтер. Многие идут обучатся работе, связанной с уходом за пожилыми людьми. Наши сварщики, водители, строители учебой не интересуются, им и так находят вакансии. Они работают здесь некоторое время, потом возвращается к семьям, потом опять едут в Польшу. Это, в основном, люди старшего возраста, а об эмиграции думает больше молодежь», - отмечает Владимир Осыпа.

«Директор одного украинского ПТУ просил найти ему бригаду строителей»

Уезжают из Украины не только студенты, но и преподаватели. Бывший одессит Александр Терещенко два года проработал в полицеальной школе, читал курс социальной психологии и формирования малых коммерческих групп. Он говорит, что поляки не так гонятся за высшим образованием, как украинцы.

«Мы знаем, чего может стоит учеба в украинских вузах, когда, по итогу, выпускник едет в Польшу собирать клубнику. Здесь другое отношение к среднему образованию. Быть хорошим каменщиком или автомехаником не зазорно. Да, здесь можно отсидеться на занятиях, а можно получать стипендию и думать об учебе в вузе (для хороших учеников есть льготы) или о своем бизнесе. В Польше доступные кредиты, хорошая поддержка малого и среднего бизнеса. Здесь можно построить свое дело вскоре после получения диплома. Система построена так, что у людей есть внутренняя мотивация хорошо учиться», - рассказывает Александр Терещенко.

По его словам, к сожалению, украинская система среднего технического образования «сведена на ноль». «Доходит до абсурда. Директор одного украинского ПТУ просил найти ему бригаду строителей, чтобы они сделали ему дома ремонт», - рассказывает Терещенко.

Сами украинские студенты в Польше отмечают, что там «стараются удержать молодежь, в том числе иностранцев». «Здесь не хотят, чтобы специалисты уезжали из страны. В Украине мы такого не видели», - говорят они.

Все сходятся в прогнозах, что наших студентов в Польше будет становиться все больше. Этим летом президент Польши подписал указ о том, что все, кто младше 26 лет, освобождаются от подоходного налога. Таким образом, зарплата у молодых людей станет на 20% выше. Чем не мотивация уехать из Украины? Пожалуй, Украине тоже следует пересмотреть подходы к молодежи. Иначе к следующим выборам в стране останутся только самые пассивные и пенсионеры.

Влад Абрамов