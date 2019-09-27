Возле Офиса президента началась акция «Ночь на Банковой»

Участники требуют найти и наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и расследовать многочисленные нападения на активистов.

Около 150 общественных активистов и рядовых граждан пришли к Офису президента Украины, чтобы призвать Владимира Зеленского помочь в расследовании убийства Екатерины Гандзюк и многочисленных нападений на активистов по всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, с импровизированной сцены выступил отец Екатерины Гандзюк Виктор.

Он отметил, что исполнители убийства его дочери «получили смешные сроки», а заказчики и посредники фактически избежали наказания.

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Среди участников акции - одесский активист Сергей Стерненко, на которого было совершено несколько покушений. Также на акции присутствует адвокат семьи Небесной сотни Евгения Закревская.

По сравнению с аналогичными акциями во времена президентства Петра Порошенко сейчас здание на Банковой, 11 охраняют намного меньше правоохранителей, не более двух десятков, включая полицию диалога.

Кроме того, в отличие от предыдущих акций нынешняя проходит непосредственно на площади перед Офисом президента. Ранее проход к Администрации президента со времени подобных акций перекрывали в самом начале улицы Банковой, в 200 м от входа в здание.

Активисты во время акции нанесли перед входом в Офис президента надпись «Кто следующая Гандзюк?».

Трафаретная надпись черной краской из баллончиков нанесена перед центральным входом в здание. Также активисты красной краской нарисовали большое пятно, которая символизирует кровь.

Непосредственно на надпись они поставили несколько десятков горящих свечей.