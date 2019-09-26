Пожар в одесском отеле "Токио Стар": суд отказался выпустить из СИЗО старшего администратора

У женщины-администратора двое малолетних детей.

Одесский апелляционный суд отказался отпустить из СИЗО Ирину Паровик - старшего администратора отеля «Токио Стар», где в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Старший администратор отеля подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

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В суд пришли депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая («Самопомощь») и первый заместитель начальника областного управления Фонда социального страхования Александр Сомов. Они предложили взять Паровик на поруки, но суд им отказал.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа погибли 9 человек во время пожара в отеле ”Токио Стар”. Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик арестованы и помещены в СИЗО. У Паровик – две малолетние дочери, 2014 и 2017 годов рождения. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении.