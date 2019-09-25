В Украину на празднование иудейского нового года съезжаются хасиды (видео)
11:42, 25 сентября 2019Общество
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В этом году полиция ожидает около 20 тысяч паломников.
Большинство хасидов в аэропорту заказывают не такси, а автобусы, чтобы сэкономить / скриншот
В Украину на празднование иудейского нового года массово съезжаются хасиды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Паломники начали съезжаться в Украину несколько недель назад, но сегодня тот день, когда это будет происходить массово, так как сюда начинают лететь чартерные рейсы. Для них Борисполь организовал прием в отдельном терминале, потому что их будет очень много», - рассказал корреспондент.
По его словам, большинство хасидов в аэропорту заказывают не такси, а автобусы, чтобы сэкономить.
В этом году полиция ожидает около 20 тысяч паломников, хотя в прошлом году в Украину прилетело около 30 тысяч.
В Украину на празднование иудейского нового года съезжаются хасиды
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