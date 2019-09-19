Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля (фото)
17:28, 19 сентября 2019Общество
196 0
Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым сам Сенцов выложил в соцсети.
Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных / фото facebook.com/oleg.sentsov
Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля.
Он навестил тех, с кем вместе вернулся домой почти две недели назад.
Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым режиссер выложил в соцсети. Отметил - все в порядке, ребята выздоравливают.
Читайте такжеВсем освобожденным из российского плена морякам приобрели квартиры в одном доме
Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией