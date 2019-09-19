Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля (фото)

Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым сам Сенцов выложил в соцсети.

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля.

Он навестил тех, с кем вместе вернулся домой почти две недели назад.

Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым режиссер выложил в соцсети. Отметил - все в порядке, ребята выздоравливают.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.