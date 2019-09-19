В Чернигове открыли памятную доску Левко Лукьяненко (фото)

Доска установлена на доме, где проходили встречи сторонников независимости Украины.

В Чернигове на доме по ул. Рокоссовского, 49 сегодня открыли памятную доску борцу за независимость Украины, Герою Украины Левко Лукьяненко.

Как передает корреспондент УНИАН, доска установлена на доме, где проживал брат диссидента и где Лукьяненко, вернувшись из заключения и ссылки, проводил встречи сторонников идеи независимости Украины, создав там своеобразную штаб-квартиру общественной деятельности.

Последняя встреча в этой квартире состоялась в мае 2018 года со студентами Черниговского национального технологического университета. В то же время известно, что с первой женой он некоторое время жил в доме №41 на этой же улице в Чернигове.

Воспоминаниями о своем брате поделилась сестра Лукьяненко - Зинаида Лукьяненко, проживающая в Седневе. Она отметила, что после освобождения в 1989 году Лукьяненко жил у сестры, но каждые выходные приезжал в Чернигов, чтобы встретиться с единомышленниками- «руховцами».

Автором доски, на которой изображен портрет Героя Украины, стал скульптор из Ужгорода Михаил Белень. Он рассказал журналистам, что был лично знаком с Лукьяненко (встречался с ним в Канаде) и основной чертой политика и общественного деятеля назвал умеренность, в то же время отметив в характере «сгусток энергии украинца, который боролся за независимость».

«Хотел показать таким, каким был на самом деле - у него лоб Франко и мудрость Шевченко», - рассказал скульптор.

В мероприятии приняли участие представители городских властей и общественности, школьники. Торжественно открыли доску сестра Лукьяненко и городской председатель Владислав Атрошенко.

Как сообщал УНИАН, в Седневе памятную доску в честь борца за независимость Украины Левко Лукьяненко осквернили через несколько часов после ее открытия. Как стало известно, это сделала соседка. Доску пришлось перевесить на том же доме в другое место.

Справка УНИАН. Герой Украины Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области, умер 7 июля в возрасте 89 лет. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.