На велосипеде на работу: киевляне приняли участие в акции на двухколесных (видео)

Участники акции добирались на работу на велосипедах.

Сегодня утром в Киеве состоялась акции "Велосипедом на работу". Ее участники стремились таким образом показать, что велосипед не только выгодный, но и удобный для города транспорт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Колонны стартовали из разных районов Киева, чтобы встретиться на Майдане. Там участники акции сделали большую совместную фотосессию. Велосипедистов также угощали чаем и круассанами. Кроме того, состоялся конкурс на лучший лук велосипедиста.

Организаторы акции ожидали, что участие в ней примут 400 велосипедистов, однако приехали всего 100-200, так как утром было довольно холодно.