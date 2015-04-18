СБУ задержала в Донецкой области почти 100 вагонов с металлоломом и углем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ. "Злоумышленники пытались незаконно вывезти с временно оккупированной территории (почти 100 вагонов) по фиктивным документам", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ: Боевики продолжают вывозить уголь из Донбасса в РоссиюСредства, полученные от реализации груза, представители террористической организации "ДНР" планировали использовать для финансирования незаконных военизированных формирований, отметили в СБУ.

31 вагон с ломом черных металлов и 8 вагонов с угольной продукцией, которая перевозилась по фальсифицированными сопроводительными документами, правоохранители обнаружили на железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донецкой области.

Еще 65 таких вагонов, сформированных на подконтрольных боевикам территориях, были обнаружены на железнодорожной станции в Волновахе. Организаторы сделки пытались скрыть "левые" грузы среди вагонов, перевозящих металл по установленному порядку, пояснили в ведомстве.

"Очередной канал финансирования террористов перекрыт. На задержанные грузы наложен арест, продолжаются следственные действия", - отметили в СБУ.