ГБР "накрыло" правоохранителей, сливавших телефонные разговоры – Варченко

Госбюро расследований провело обыски и нашло доказательства вины правоохранителей.

Государственное бюро расследований (ГБР) «накрыло» группу правоохранителей, которые сливали информацию о телефонных разговорах граждан третьим лицам.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

«Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации касательно определенного круга лиц. Сейчас уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить у операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те – перепродавали заказчикам. Своими действиями они нарушили тайну телефонных разговоров», – написала Варченко.

Она также сообщила, что недавно следователи Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ и ГПУ провели ряд обысков, в ходе которых нашли доказательства вины правоохранителей.

«Сейчас следователи продолжают следственные действия, чтобы получить дополнительные доказательства, которых будет достаточно для обоснования подозрения всем участникам преступной группы – и правоохранителям, и их «клиентам», – добавила она.