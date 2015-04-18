Военный журналист рассказал, чем могут закончиться события на Донбассе

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал российский военный журналист Аркадий Бабченко.

«Эта война тоже закончится. Просто, если год назад казалось, что это станет вопросом двух-трех месяцев, то сейчас это, наверное, дело нескольких лет. Сложно спрогнозировать. Впрочем, то, что война закончится ‒ это однозначно. Я не думаю, что на Донбассе получится что-то вроде Приднестровья, потому что никакой государственности там пока не было, и предпосылок для того, чтобы там образовалась своя государственность, я тоже не вижу»,‒ уверен он.

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«Думаю, что все закончится тем, что когда ситуация в России станет такой, что ей будет уже не до Донбасса, то на востоке Украины, по большему счету, все закончится само собой»,‒ добавил журналист.