Украина и США подписали ”космическое” соглашение

Украина и США подписали сегодня в Киеве рамочное соглашение между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального космического агентства Украины.

Соглашение от имени правительства Украины подписал генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, от имени правительства США - Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Соглашение устанавливает рамки сотрудничества между Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) и Национальной администрацией по аэронавтике и исследованию космоса США (NASA) в сфере космической деятельности на основе равенства и взаимовыгодных отношений с учетом новейших тенденций и подходов в вопросах космической деятельности в современных условиях.

Документ создает правовые основы для развития сотрудничества между украинскими и американскими предприятиями и компаниями в космической сфере.