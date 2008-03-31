Годовая инфляция в зоне евро в марте достигнет нового максимума

По предварительным данным, годовая инфляция в марте 2008 года (март-2008 к марту-2007) в зоне евро будет составлять 3,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Европоле.

В феврале 2008 года годовая инфляция составляла в еврозоне 3,3%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,4%.

К зоне евро с января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.