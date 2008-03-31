Госсекретарь США прибыла в Киев

Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС прибыла в Киев, сообщает «5-й канал».

Самолет с главой внешнеполитического ведомства США приземлился около 20.00 на военно-транспортный терминал аэропорта «Борисполь» (Киев).

Как сообщалось, в 23.00 ожидается прибытие в аэропорт «Борисполь» Президента США Джорджа БУША.

Территория у здания аэропорта разделена на две части. Один выход открыт для пассажиров, а второй оцеплен сотрудниками спецподразделения «Барс» и милиционерами.

К залу официальных делегаций съезжаются представители украинских и зарубежных СМИ. В настоящее время их около 50 человек, передает Корреспондент.net.

На пути к аэропорту, вдоль Бориспольской трассы, установлены украинские флаги.

Палаточный городок жителей Бориспольского района около поселка Счастливое, которые протестуют против земельных махинаций в Киевской области, не снесен, несмотря на близкое расположение к трассе (около 20 метров). Возле него находятся сотрудники спецподразделения «Барс».

Вдоль Бориспольской трассы стоят сотрудники спецподразделения «Барс» и ГАИ.

Особые меры безопасности также приняты в месте, где остановится Президент США на ночлег.

Как сообщает телеканал 1+1, улицы Софиевская и Владимирская близ пятизвездочного отеля Hyatt практически полностью перекрыты сотрудниками милиции и правоохранительных органов.

На улицах стоят грузовики с песком. Проехать и пройти к гостинице и во внутренние дворы невозможно. Милиции разрешено пропускать лишь постояльцев отеля и жителей близлежащих домов.

Как сообщал УНИАН, Дж.БУША на военной площадке аэропорта «Борисполь» в понедельник вечером будут встречать руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, посол Украины в США Олег ШАМШУР и посол США в Киеве Вильям ТЕЙЛОР с супругой.