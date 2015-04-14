Милиция: Пожар в приюте для собак на Киевщине произошел из-за возгорания травы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, по предварительной информации, животные погибли из-за возгорание травяного покрова, огонь с которого ветром перекинуло на вольеры с собаками. Большая часть животных задохнулась угарным газом.

Читайте такжеПод Киевом сожгли приют для животных: 70 собак сгорели заживо (фото)

В дежурную часть Вышгородского райотдела милиции обратилась директор фонда защиты животных. Женщина сообщила, что в селе Лисовичи Вышгородского района произошло пожар в приюте для животных. 70 собак погибли.

Предварительно установлено, что причиной происшествия стало возгорание травяного покрова. Огонь с него ветром перекинуло на 14 вольеров, где находились собаки. Погибли 1 кошка и 70 собак, из них 65 - задохнулись угарным газом.

На месте происшествия работают милиционеры и работники спасательной службы.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, выясняются условия содержания животных.

По данному факту следственным отделом Вышгородского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.