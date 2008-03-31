Наша Украина: НАТО - это территория благосостояния и демократии

Партия “Народный Союз Наша Украина” полностью поддерживает усилия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, парламентской коалиции и правительства, направленные на присоединение Украины к Плану действий для членства в НАТО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

“Вступление Украины в НАТО определено украинским законодательством как одно из главных заданий в сфере обороны и национальной безопасности. Выполнение этого задания будет означать вхождение Украины в круг развитых демократий, которые совместными усилиями обеспечивают мир и безопасность на европейском континенте”, – говорится в документе.

В НСНУ считают, что присоединение к ПДЧ положительно повлияет, прежде всего, на внутреннее развитие страны, “поскольку главным содержанием плана является построение демократического общества, современной системы государственного управления и развитой экономики”.

По мнению представителей НСНУ, официальные заявления руководителей государств - членов Альянса свидетельствуют о том, что страны НАТО уже готовы воспринимать Украину как надежного стратегического партнера. При таких обстоятельствах, убеждены в «Нашей Украине», и вопрос присоединения Украины к ПДЧ, и ее вступление в НАТО является лишь делом времени. В то же время, партия считает своей задачей максимально ускорить этот процесс.

“Наша задача – чтобы это важное событие на пути евроатлантической интеграции Украины произошло как можно раньше. Для этого в первую очередь нужна консолидация всего украинского политикума, в частности, прекращение практики действий оппозиции против внешнеполитических целей нашей страны, определенных национальным законодательством. В сущности, такие действия являются антигосударственной деятельностью, направленной на ослабление позиций Украины на международной арене”, – говорится в заявлении.

Также НСНУ призывает украинскую власть, в первую очередь Кабинет министров, активизировать просветительскую работу, направленную на преодоление стереотипов холодной войны, в результате которых у многих граждан Украины сложилось искаженное представление о НАТО.

“Мифы о том, что движение Украины к НАТО направлено против России, или о том, что в Украине якобы будут размещены иностранные войска, должны быть дезавуированы подачей правдивой информации украинской общественности. Граждане Украины должны знать, что НАТО является территорией благосостояния и демократии, что Альянс на протяжении полвека обеспечивает мир и стабильность в Европе, что ни одна страна НАТО за это время не стала объектом нападения иностранного государства, что пребывание в НАТО одобряют жители всех стран-членов Альянса, включая славянские и православные страны. Украинцы должны знать, что с интеграцией в НАТО значительно возрастут возможности Украины отстаивать свои национальные интересы через влияние на мировую и региональную политику”, – утверждают представители НСНУ.