В Одессе из-за жары хотят сократить продолжительность урока в школах до 35 минут
20:40, 01 сентября 2019Общество
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Также руководство школ просят проводить непродолжительные торжественные линейки.
В Одессе из-за жары власти рекомендуют школам сократить продолжительность урока на 10 минут - до 35 минут.
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Как отметила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, осень началась очень жарким днем – 32-градусной жарой.
«Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, по крайней мере, на первую неделю», - написала Буйневич.
Она уточнила, что каждый урок рекомендовано сократить до 35 минут.
Кроме того, Буйневич просит обратить внимание на торжественные линейки по случаю начала нового учебного года: если школа ее проводит, то мероприятие должно быть непродолжительным.
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