В Одессе из-за жары хотят сократить продолжительность урока в школах до 35 минут

Также руководство школ просят проводить непродолжительные торжественные линейки.

В Одессе из-за жары власти рекомендуют школам сократить продолжительность урока на 10 минут - до 35 минут.

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Как отметила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, осень началась очень жарким днем – 32-градусной жарой.

«Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, по крайней мере, на первую неделю», - написала Буйневич.

Она уточнила, что каждый урок рекомендовано сократить до 35 минут.

Кроме того, Буйневич просит обратить внимание на торжественные линейки по случаю начала нового учебного года: если школа ее проводит, то мероприятие должно быть непродолжительным.