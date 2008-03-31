Турчинов: прекращено строительство на территории Октябрьской больницы

ООО «Финансово-строительная компания ЖитлоБуд» в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шовковичной, 39/1-А в г. Киеве (на территории Октябрьской больницы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

"Компания «ЖитлоБуд» в одностороннем порядке приняла решение отказаться от строительства и направила соответствующее письмо господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ о своем отказе. Я надеюсь, что господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ, получив отказ, не отдаст участок под строительство кому-нибудь из своих коллег, друзей или родственников», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В тоже время первый вице-премьер подчеркнул, что для окончательного запрета строительства высотного дома на территории Октябрьской больницы необходимо рассмотреть и проголосовать на сессии Киевского горсовета решение об отмене выделения этого участка под строительство.

В тоже время А.ТУРЧИНОВ не стал уточнять аргументацию, которую он высказал руководству компании «ЖитлоБуд» для прекращения строительных работ. «Правительство не уполномочено забирать и выдавать участки взамен», - добавил он. По словам А.ТУРЧИНОВА, основной причиной для прекращения строительства стала возможность распространения инфекций, которые могут быть обнаружены в результате вскрытия захоронения, которые якобы находятся на месте строительства объекта.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила провести проверку достоверности и объективности разрешительных документов на осуществление строительства. «Этот вопрос будет серьезно исследован, в том числе и документы. Государство не может рисковать здоровьем людей, а это центр города», - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщалось, в Киеве уже несколько месяцев проходят акции протеста против строительства высотного жилого дома на территории Октябрьской больницы.

По словам участников акций, «в результате незаконного отвода земельных участков на территории больницы разрушены поликлиническое отделение, вспомогательные и хозяйственные строения, уничтожено около 300 деревьев».

Как заявила, в частности, депутат Киевского городского совета, врач Ольга БОГОМОЛЕЦ, "нас очень сильно удивляет, что самая влиятельная в Киеве политическая сила - БЮТ - сейчас фактически находится на стороне нарушителей закона. …На сегодняшний день главный застройщик является депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Это Иван Иванович КУРОВСКИЙ, бизнес-структура которого - «Житлобуд» - и осуществляет незаконную застройку», - сказала она.

Кроме того, работники столичного Института физиологии им. Богомольца требовали провести детальную геодезическую разведку территории строительства в пределах Октябрьской больницы с целью обнаружения могильника. По информации врачей, в 1770 году в Киеве во время эпидемии сибирской язвы умерло много людей, которых хоронили в парке на территории больницы.