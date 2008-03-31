В полтавской больнице произошел взрыв: есть жертвы
18:10, 31 марта 2008Общество
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Причины происшествия еще не установлены
Сегодня в первой половине дня в Полтавской областной клинической больнице в помещении прачечной раздался взрыв.
Одна из находившихся там женщин погибла на месте, вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию.
По предварительным данным, в больнице взорвалась работающая промышленная стиральная машина. В результате из нее вырвалась центрифуга, которой и была убита одна из женщин, а другая получила серьезные увечья.
В настоящее время в больнице работают инспекторы Госпромнадзора. Причины происшествия еще не установлены.
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