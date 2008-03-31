В полтавской больнице произошел взрыв: есть жертвы

Сегодня в первой половине дня в Полтавской областной клинической больнице в помещении прачечной раздался взрыв.

Одна из находившихся там женщин погибла на месте, вторая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей сделали операцию.

По предварительным данным, в больнице взорвалась работающая промышленная стиральная машина. В результате из нее вырвалась центрифуга, которой и была убита одна из женщин, а другая получила серьезные увечья.

В настоящее время в больнице работают инспекторы Госпромнадзора. Причины происшествия еще не установлены.

Обком