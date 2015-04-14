В Сеть выложили архивное видео, на котором Дмитрий Киселев признался в любви к Украине

В Сети появилось видео, как телеведущий с ирокезом на голове дает интервью украинскому телеканалу ICTV, на котором он работал с 2000 по 2003 год., передает ТСН

"Я почувствовал себя украинцем, я почувствовал себя своим, я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Это накладывает определенный груз ответственности и я уже переживаю за Украину, как ее часть", - говорил пропагандист через год после начала своей работы в Украине.

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При этом Дмитрий Киселев появляется в кадре в украинской вышиванке.

Телеведущий говорил, что "не ожидал от себя такой любви, потому что сначала относился к своей работе как к контракту.