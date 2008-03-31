В Киеве совершили вооруженное ограбление отделения Укрпромбанка

В Киеве совершено ограбление отделения Укрпромбанка, расположенного на улице Княжий Затон, 15.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ограбление произошло в пятницу, 28 марта, после 11.00. Согласно предоставленной информации, грабитель, зайдя в помещение отделения банка, направил пистолет на кассира и потребовал денег. Взяв деньги, преступник покинул помещение и скрылся на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

«На момент ограбления в отделении находились сотрудники и клиенты Укрпромбанка. Благодаря грамотным действиям сотрудников отделения банка, никто не пострадал. Общая сумма, украденная из отделения, составила около 20 тыс. в гривневом эквиваленте. МВД и сотрудники службы безопасности банка принимают все необходимые меры для розыска преступника», - говорится в сообщении банка.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году. Активы банка на 1 января 2008 года составили 11 млрд. 333 млн. 748 тыс. грн., обязательства - 9 млрд. 966 млн. 037 тыс. грн., собственный капитал - 1 млрд. 367 млн. 711 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 января т.г. составил 1,09 млрд. грн.

Чистая прибыль ООО «Укрпромбанк» по итогам 2007 года составила 87,864 млн. грн.