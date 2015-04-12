Пьяный житель Дружковки Донецкой области взорвал гранату возле кафе, пострадали шесть человек

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Донецкой области. В результате инцидента были госпитализированы 6 человек, пишет 112 Украина.

"В результате взрыва гранаты возле кафе "Дракон" в Дружковке пострадали 6 человек. С осколочными ранениями в больницу были доставлены 2 мужчин и 4 девушки", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о происшествии поступила в 04:45.

Пострадали двое мужчин возрастом 36 и 25 лет и четыре девушки возрастом от 20 до 23 лет.

Читайте такжеВ Киеве на Подоле неизвестный бросил боевую гранату во двор дома "Установлено, что безработный житель Дружковки, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, достал из кармана гранату и выдернул чеку. Затем, испугавшись, бросил ее в палисадник кафе, где она взорвалась", - отметили в ведомстве.

Сотрудники милиции задержали 20-летнего местного жителя, бросившего гранату. По словам подозреваемого, боеприпас он нашел. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он привлекается к ответственности по ч. 4. ст.296 "Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины", - заявил начальник Дружковского ГО Артем Крищенко.