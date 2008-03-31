Порошенко рассказал, куда лучше всего девать доллары

Председатель Совета Нацбанка Петр Порошенко сомневается в заговоре правительства и коммерческих банков относительно курса правительства ради сдерживания инфляции.

"Я не думаю, что действия правительства и комбанков каким-то образом согласовываются. Мы можем сказать, что эти два дня НБУ провел в тесном взаимодействии с правительством. Мы должны были четко отреагировать на то, что снизили за последнюю неделю ликвидность банковской системы. Ощущался определенный недостаток гривны, который поднял уровень ставки ночных заимствований до 15%", - сказал он в интервью "1+1", сообщает сайт Порошенко.

"На самом деле это нормальная ситуация, когда в стране, которая борется с инфляцией, мы убираем с рынка лишние деньги. Но в то же время мы не позволим выйти за пределы определенных прогнозных показателей, а именно 4,95-5.25 курса гривны. И именно поэтому – как только мы увидели, что на протяжении одного дня эти значения на межбанковском рынке опустились ниже – был проведен ряд консультаций и курс был выровнен буквально на следующий день", - отметил он.

На вопрос, что делать с долларом, Порошенко ответил: "Если бы вы меня спросили, что делать с долларом – держать ли их на счету, или переводить в другие валюты - с текущим уровнем инфляции, который мы имеем в государстве, - я могу посоветовать только одно – тратить доллары. И это наиболее эффективное их вложения".

Украинская правда