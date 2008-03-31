Порошенко рассказал, куда лучше всего девать доллары

15:44, 31 марта 2008
Общество
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С учетом инфляции

Председатель Совета Нацбанка Петр Порошенко сомневается в заговоре правительства и коммерческих банков относительно курса правительства ради сдерживания инфляции.

"Я не думаю, что действия правительства и комбанков каким-то образом согласовываются. Мы можем сказать, что эти два дня НБУ провел в тесном взаимодействии с правительством. Мы должны были четко отреагировать на то, что снизили за последнюю неделю ликвидность банковской системы. Ощущался определенный недостаток гривны, который поднял уровень ставки ночных заимствований до 15%", - сказал он в интервью "1+1", сообщает сайт Порошенко.

"На самом деле это нормальная ситуация, когда в стране, которая борется с инфляцией, мы убираем  с рынка лишние деньги. Но  в то же время мы не позволим выйти за пределы определенных прогнозных показателей, а именно  4,95-5.25  курса гривны. И именно поэтому – как только мы увидели, что на протяжении одного дня эти значения на межбанковском рынке опустились ниже – был проведен ряд консультаций и курс был выровнен буквально на следующий день", - отметил он.

На вопрос, что делать с долларом, Порошенко ответил: "Если бы вы меня спросили,  что делать с долларом – держать ли их на счету,  или переводить в другие валюты -  с текущим уровнем инфляции, который мы имеем в государстве, - я могу посоветовать только одно – тратить доллары. И это наиболее эффективное их вложения".

Украинская правда

 

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