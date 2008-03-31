При аварии российского вертолета погиб украинец

По сообщению Посольства Украины в Королевстве Норвегия, 30 марта вблизи населенного пункта Баренцбург (архипелаг Шпицберген) потерпел аварию вертолет Ми-8 российского треста „Арктикуголь”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, авария произошла в момент посадки вертолета в районе добычи угля предприятием „Арктикуголь”. Из-за неблагоприятных погодных условий воздушное судно отнесло на расположенный неподалеку ангар. В результате катастрофы три человека погибли, в том числе гражданин Украины, 1984 г.р., слесарь-ремонтник электромеханического цеха треста „Арктикуголь”. Еще один гражданин Украины получил телесные повреждения. Травмированный гражданин Украины госпитализирован в норвежскую больницу в г. Трумсё. По информации норвежских медиков, состояние здоровья пострадавшего украинца удовлетворительное.