В День юмора погода сыграет с украинцами злую шутку

По прогнозам синоптиков ночью 1 апреля в центральных областях Украины пройдут сильные дожди, на западе, а днем на востоке страны, в Крыму и Приазовье - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях до 2° мороза; днем 4-9° тепла, в южной части, восточных областях и на крайнем западе страны 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

2 апреля местами ожидается небольшой дождь, днем с грозой, только ночью в северных и западных областях преимущественно без осадков; 3 апреля в Украине дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°, на юге до 9° тепла; днем 9-14°, на побережье морей 8-11°.

4-5 апреля в западной половине временами дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории кратковременные дожди (4 апреля местами), кое-где грозы. Температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°, в восточной части и в Крыму до 16° тепла, в западных областях местами 6-7° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области 1 апреля облачно, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°. По области облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

2-3 апреля сохранится переменная облачность. 2 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 3 апреля умеренные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 9-14°.

4- 5 апреля - временами дождь, кое-где гроза. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.