В Украине стало больше людей, которые считают себя гражданами государства - опрос

Гражданином Украины идентифицирует себя 65% опрошенных людей. Это идентификатор является доминирующим во всех регионах страны.

65% опрошенных украинцев идентифицирует себя в первую очередь гражданином Украины. Процент таких граждан несколько вырос по сравнению с 2010 годом, когда так себя идентифицировали 57%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 7-12 августа 2019 года.

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В этом году зафиксировано наименьшее за время исследований количество тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу «просто человек» (18% в этом году, 29% - в прошлом году).

Немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто назвал бы свою национальность (16%). Еще 10% процентов идентифицируют себя прежде всего с семейной ролью, 8% - как советского человека, 7% - как европейца, еще 6% - гражданин мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию.

«Гражданин Украины», как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на Западе таких респондентов больше всего – 72%, в Центре выбрали эту альтернативу - 66%, на Юге – 62%, на Востоке – 51%. Также она более характерна для младших респондентов и мужчин. А для женщин по результатам опроса относительно важнее идентификация с семейной ролью.

Идентификация «Просто человек» более популярна среди жителей Центра и Юга, а «житель своего региона», «семейная роль» - для жителей Востока. Также ассоциация с «советским человеком» присуща больше жителям южного и восточного макрорегионов, людям старшего возраста и небогатому населению. Больше отождествляют себя с «европейцами» более обеспеченные лица, а с «гражданином мира» - самые молодые респонденты.