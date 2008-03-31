Киевлян просят строить свои планы с учетом приезда Буша

Во время официального визита в Украину Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа БУША 31 марта - 1 апреля к охране общественного порядка и безопасности будет привлечено более 5 тыс. работников органов внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Также, напоминают в ДСО, в связи с проведением официальных мероприятий движение транспорта в центре столицы 1 апреля будет ограничено. Потому МВД Украины обращается к водителям с просьбой учесть эти обстоятельства при планировании маршрута поездок автотранспортом в это время.