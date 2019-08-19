ГПУ начала расследование из-за возможного незаконного вмешательства в работу судей ОАСК

Речь идет о возможном незаконном вмешательстве в деятельность судей при обыске в помещениях Окружного админсуда Киева 26-27 июля, во время которого были изъяты дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в работу судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении на сайте ОАСК.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование по уголовному производству по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля, во время которого были изъяты дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме ГПУ сообщает, что досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

"Дополнительно информируем, что соответствующие обращения судей Окружного административного суда города Киева о вмешательстве в их деятельность было направлено в Генеральную прокуратуру Украины и Высший совет правосудия еще в конце июля", - отметили в суде.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

По словам Горбатюка, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работниками НАБУ и ГПУ оказывается давление на их судей, в частности, что помещение заблокировано, а работа суда парализована.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко.

9 августа Сытник сообщил, что в ГПУ направлено письмо, в котором предлагается передать указанное дело от Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ в НАБУ.