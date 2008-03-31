В Херсонской области объявили штормовое предупреждение: +4 и сильный ветер

В Херсонской области из-за сильного ветра и дождя объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС области, на протяжении 31 марта в южной части Украины ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Во второй половине 31 марта ожидается облачная погода, дождь, ветер северо-восточный 13-15 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха - 4 градуса тепла.

Незначительное улучшение погодных условий ожидается лишь 2 апреля - ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла. На 1 апреля синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла.