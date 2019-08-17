В Киеве на улице Пушкинской частично ограничили автомобильное движение

На улице Пушкинской планируется уложить два слоя асфальта, отремонтировать тротуары, установить антипарковочные колонки.

В Киеве на участке улицы Пушкинской между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной частично ограничили автомобильное движение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

«Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий)», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на улице Пушкинской планируется уложить два слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки), установить антипарковочные колонки. Освещать улицу будут LED-фонари на новых опорах. Также вдоль улицы Пушкинской появится велополоса.