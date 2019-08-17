"Сгоняют бюджетников?": у Зеленского прокомментировали скандал с парадом ко Дню Независимости

Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности.

В Офисе президента Украины отмечают, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным.

Соответствующее разъяснение по поводу участия в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины обнародовано на странице ОП в Facebook.

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«Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности», - отмечается в разъяснении.

В Офисе президента объясняют, что соответствующее распоряжение ОП относительно формирования делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. «Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева», - говорится в разъяснении.

В Офисе президента подчеркнули, что «в этом году будет положено начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нации и являются творцами ее будущего».