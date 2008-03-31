Борисполь передал 32 га земель в аренду АэроСвиту незаконно - решение ВСУ

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного суда Украины отказала в удовлетворении кассационных представлений генерального прокурора Украины и кассационных жалоб закрытого акционерного общества “Авиакомпания “АэроСвит” относительно пересмотра судебных решений, которыми признаны недействительными договоры купли-продажи земельных участков площадью более 32 га застроенных земель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

Таким образом, отметили в пресс-службе, окончательно решен вопрос о возвращении земельного участка значительной площади в государственную собственность, в частности государственному предприятию “Международный аэропорт “Борисполь”, что необходимо последнему для выполнения возложенных на него государством задач международного аэропорта.

Судом первой инстанции установлено, что спорные земельные участки изымались под будущую застройку, но на момент изъятия они уже находились под объектом государственной собственности - аэропортом. Выполнение государственным предприятием “Международный аэропорт “Борисполь” возложенных на него задач в понимании статей 67, 72 Земельного кодекса Украины напрямую зависит от возможности пользования земельными участками, которые были предоставлены под существующую застройку. Потому, отмечают в ВСУ, лишение аэропорта права на земельные участки путем предоставления их другому лицу лишило государство как владельца аэропорта в лице уполномоченных органов осуществлять принадлежащее ему право собственности на имущество в понимании положений ст. 317 Гражданского кодекса Украины и ст. 55 Закона Украины “О собственности”.

Верховный суд Украины, а перед этим Высший хозяйственный суд Украины подтвердили заключение местного хозяйственного суда о том, что изъятие земельных участков государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” и передача их в аренду на 49 лет закрытому акционерному обществу “Авиакомпания “АэроСвит” в 2003 году распоряжениями председателя Киевской областной администрации проведены с нарушением порядка изменения целевого назначения земель. На основании этого последующие заключенные в 2003-2004 гг. договоры аренды, договоры купли-продажи спорных земельных участков и регистрация государственного акта о праве собственности на земельные участки закрытого акционерного общества “Авиакомпания “АэроСвит” в соответствии с предписаниями ст. 210 Земельного кодекса Украины обоснованно были признаны судом недействительными.

Вследствие этого состоялось возвращение государственному предприятию “Международный аэропорт “Борисполь” земельных участков площадью более 32 га, изъятие их из частной собственности закрытого акционерного общества “Авиакомпания “АэроСвит” и возвращение последнему уплаченных средств за покупку этих земельных участков, подчеркнули в пресс-службе ВСУ.