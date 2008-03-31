КПУ, СПУ и Витренко на Майдане матерят Буша по-английски (фото)

В Киеве на Майдане Незалежности около 500 сторонников КПУ, СПУ и Блока Витренко протестуют против НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, свою акцию они начали около 9.00.

Участники акции выстроились возле памятника, символизирующего независимость Украины, держат в руках партийные флаги и большое количество антинатовских транспарантов, на которых, в частности, написано «НАТО хуже гестапо», «Нет НАТО», «НАТО – война, смерть и слезы», «Yankee – go home». Они также установили на Майдане палатки цветов свои политических сил.

Кроме того, вдоль улицы Институтской участники акции вывесили белый транспарант, на котором красными латинскими буквами написаны ненормативные высказывания на английском языке в адрес Президента США Джорджа БУША и НАТО. Перед митингующими никто из их лидеров не выступает.