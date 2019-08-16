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В Полтаве женщина родила девочку прямо на остановке

10:57, 16 августа 2019
Общество
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С ребенком все хорошо / Фото: newsru.co.il

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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергей Зубань.

По его словам, сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта «Улица Головка» женщина родила девочку.

«У женщины это вторые роды. С ребенком все хорошо. Ее с мамой отвезли в роддом»,- сообщил Сергей Зубань.

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Теги: #Полтава#родыпогода в Полтаве