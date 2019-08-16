В Полтаве женщина родила девочку прямо на остановке

Сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта «Улица Головка» женщина родила девочку.

В Полтаве женщина родила прямо на остановке в микрорайоне Левада.

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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергей Зубань.

По его словам, сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта «Улица Головка» женщина родила девочку.

«У женщины это вторые роды. С ребенком все хорошо. Ее с мамой отвезли в роддом»,- сообщил Сергей Зубань.