В Полтаве женщина родила девочку прямо на остановке
10:57, 16 августа 2019Общество
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Сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта «Улица Головка» женщина родила девочку.
С ребенком все хорошо / Фото: newsru.co.il
В Полтаве женщина родила прямо на остановке в микрорайоне Левада.
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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергей Зубань.
По его словам, сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта «Улица Головка» женщина родила девочку.
«У женщины это вторые роды. С ребенком все хорошо. Ее с мамой отвезли в роддом»,- сообщил Сергей Зубань.
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