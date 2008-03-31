Пограничники задержали поезд Киев – Минск более чем на час

Более чем на час был задержан в пограничном пункте пропуска «Горностаевка» поезд «Киев – Минск».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможни, виновниками этого случая стали двое граждан Беларуси. Во время погранично-таможенного оформления на верхнюю одежду пассажиров одного из купе 5-го вагона характерным образом отреагировала служебная собака. При осмотре вещей пассажиров погранично-таможенный наряд обнаружил в карманах курток белорусов 4 пакета с марихуаной общим весом 800 граммов.

Сейчас проводятся следственные действия. Оба пассажира были сняты с поезда.