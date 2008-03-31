Из-за Буша киевским водителям на два дня советуют стать пешеходами
09:37, 31 марта 2008Общество
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Беспрецедентные меры безопасности
В связи с приездом Буша в Киеве введут беспрецедентные меры безопасности.
За порядком в столице будут следить 4 тысячи милиционеров. Киевская горадминистрация рекомендует сегодня и завтра водителям меньше выезжать на улицы и не заезжать в центр. Там улицы перекроют.
Буш прилетает в Киев сегодня вечером и перекрывать движение на дорогах начнут уже во второй половине дня, а с 17.00 на несколько часов перекроют Бориспольскую трассу, передает ICTV.
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