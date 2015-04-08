В Украину идут четыре эротических канала, включая "Русскую ночь" - СМИ

Как стало известно Экономической Правде, желание работать в Украине уже изъявили четыре таких вещателя.

Это Playboy - принадлежит Universal Group, XXL - телеканал французской компании Pleiades, "Русская ночь" - владелец "Ред медиа", входит в состав "НТВ", и EroxHD - группа SPI International.

Они подали в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания документы, подтверждающие свою европейскую регистрацию и законность работы в ЕС.

Согласно Европейской конвенции о трансграничном вещании, это даст им основания для работы в Украине, если у регулятора не будет других замечаний.

Разрешать ли этим каналам работать в Украине, Нацсовет решит на одном из ближайших заседаний, подтвердил член регулятора Григорий Шверк. С большой долей вероятности, это решение будет положительным.

Читайте такжеВ Украине информационное пространство будут контролировать милиция и налоговая "Мы понимаем, что на рынке платного ТВ сейчас стагнация, и в рамках закона готовы идти навстречу бизнесу", - говорит он.

По закону, распространение порнографии в Украине запрещено. Распространять эротику можно, но в с соблюдением законодательных ограничений. Например, эротическая и сексуальная продукция должна быть недоступна несовершеннолетним, ее также запрещено навязывать потребителям.

Несколько лет назад эротика была в пакетах многих провайдеров. Например, компания "Воля" предлагала пакет "Нічний", а "Вижн ТВ" (Viasat) с полуночи транслировал блок эротических программ TVX на канале TV1000 Action.

В 2011 году Нацсовет увидел в этих программах признаки порнографии и заявил, что они не адаптированы для украинского зрителя. Их показ прекратили.