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Сегодня из-за матча «Динамо» - «Брюгге» ограничат вход на несколько станций метро

10:27, 13 августа 2019
Общество
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Как известно, матч начнется в 20.30 / НСК "Олимпийский" / ФФУ

Сегодня в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Брюгге» (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

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Об этом в Facebook сообщает Киевский метрополитен.

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Олимпийская» перед началом матча и станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания.

Механизм применяется из соображений безопасности. Метрополитен просит извинения за возможные неудобства.

Как известно, матч начнется в 20.30.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве