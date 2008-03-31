Сегодня Нафтогаз и Газпром снова сядут за стол переговоров

Сегодня, 31 марта, руководители "Нафтогаза Украины" и российского концерна "Газпром" в Москве проведут очередной раунд переговоров по газу. Об этом сообщил источник в правительстве Украины.

Как передает "Эра FM", делегацию "Нафтогаза", которую возглавит глава правления холдинга Олег Дубина, будет сопровождать руководитель группы советников Премьер-министра Виталий Гайдук. "Нафтогаз" и "Газпром" в ходе предстоящей встречи могут подписать ряд документов с целью практической реализации Соглашения о развитии отношений в газовой сфере от 13 марта 2008 года.

Напомним, 13 марта председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. Согласно документу, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. кубометров по цене $179,5 за тыс. кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК "Нафтогаз Украины". При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. кубометров будут полностью оформлены и оплачены по контрактам "РосУкрЭнерго" и "Укргаз-Энерго".

ЛігаБізнесІнформ