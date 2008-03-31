Еврокомиссия может вынудить Польшу и Украину пересмотреть соглашение

Польша будет вынуждена пересмотреть соглашение с Украиной о малом пограничном движении, если Еврокомиссия найдет в документе нарушение предписаний ЕС. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал заместитель председателя представительства Еврокомиссии в Украине и Беларуси Дирк Шюбель.

Проект польско-украинского соглашения о малом пограничном движении Еврокомиссия получила лишь 25 марта, потому европейские эксперты не смогли ознакомиться с документом до его подписания. Сейчас соглашение тщательным образом изучают специалисты Еврокомиссии, говорит Дирк Шюбель. И уже, по его словам, есть несколько замечаний к польской стороне, в частности относительно делимитации пограничной зоны и медицинского страхования жителей, которые собираются пересекать украинско-польскую границу. О штрафных санкциях, которые могут быть применены к Польше в случае нарушения «регуляров» Евросоюза о пересечении границы пока не идет речь, констатирует Шюбель. Вместо этого, вероятно, по его словам, стороны будут вынуждены пересмотреть некоторые пункты соглашения о малом пограничном движении. Даже учитывая необходимость в совместной подготовке к футбольному турниру Евро-2012 сейчас Еврокомиссия не сделает исключение для Польши и Украины. «До чемпионата еще несколько лет. И к этому вопросу мы сможем вернуться лишь, когда перейдем этот мост и приблизимся к той дате», - отметил Дирк Шюбель.