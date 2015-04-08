"Океан Эльзы" на марафоне памяти Немцова спел песню Анны Герман о надежде

Участие в нем приняла и украинская группа "Океан Эльзы" во главе с певцом Святославом Вакарчуком, которые исполнили песню "Надежда" на русском языке, пишет ТСН.

Перед тем как исполнить песню, Вакарчук отметил, что последний раз, когда он видел погибшего Бориса Немцова, тот был в украинской вышиванке и он приехал на концерт украинской группы услышать украинские песни.

Читайте такжеВ Москве "минутой НЕмолчания" почтили память Немцова (фото, видео)"Сейчас мне бы хотелось спеть русскую песню на знак о нашей дружбе, в знак того, что есть вещи, которые важнее, чем расстояние, важнее, чем время. Одна из моих любимых песен детства", - сказал лидер коллектива Святослав Вакарчук.