Украина сократила вывоз отработанного ядерного топлива в Россию

Украина сократила программу по вывозу топлива АЭС в РФ в 2008 г. примерно на 40% - до 60 млн долл. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании "Энергоатом" Юрий Коврижкин. "Стоимость вывоза постоянно растет. Вот, например, в этом году мы сначала запланировали вывоз пяти эшелонов в Россию с реакторов ВВЭР-1000 и один эшелон с ВВЭР-440. Общая цена составляла 106 млн долл. Не соглашаясь с ценами российского хранения, мы пошли на то, что уменьшили на два рейса", - добавил он.

В итоге Украина осуществит в 2008 г. четыре рейса по вывозу отработавшего ядерного топлива в Россию на сумму около 60 млн долл. Ю.Коврижкин в связи с этим отметил правильность выбора Украины в пользу строительства собственного централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое должно появиться в 2012 г. К этому времени стоимость услуг на вывоз топлива в РФ возрастет вдвое.

РБК