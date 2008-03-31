Капитан «Нафтогаза-67»: мы сделали все, чтобы спасти судно

Команда действовала в лучших морских традициях, заявил Юрий Кулемесин в интервью гонконгской англоязычной газете «Санди Морнинг Пост» в воскресенье.

По его словам, большая часть команды не смогла выбраться из внутренних помещений именно из-за того, что делала все возможное для спасения поврежденного судна.

«Нафтогаз-67» затонул вблизи побережья Гонконга в прошлую пятницу, 22 марта, от столкновения с китайским судном.

Спаслись лишь шестеро из 24 украинских моряков и гражданин Китая, который был на борту.

На данный момент нашли тела только трех погибших. 15 человек и далее считают пропавшими без вести.

По словам капитана, две минуты, которая прошли с момента столкновения до гибели его судна, «длились как целая жизнь».

В интервью журналистам в Гонконге в воскресенье сам Кулемесин снова заявил, что китайское судно, с которым произошло столкновение, пошло дальше своим курсом и не реагировало на сигналы о помощи.

Радио Свобода